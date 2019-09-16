Merve Oflaz: Sette sopayla dayak yedim

Merve Oflaz “Çekimler sırasında ilginç bir olay yaşadınız mı?” sorusuna şu cevabı verdi:

'GAZA GELİP KAFAMA BİRKAÇ KEZ VURDU'

“Senaryo gereği bir suçluyu halktan kaçırıyorduk. Kalabalık onu taşlayıp sopalarla kovalayacaktı.

Tabii taş ve sopalar gerçek değil. Bir yardımcı oyuncu sopasını kaybetmiş. Eline gerçek odun parçası almış. Sahne sırasında gaza gelip kafama birkaç kez vurdu. Yönetmen, ‘Kestik, yeter’ dedikçe dinlemeyip indirdi.

Gözü dönmüş amcadan dayak yedim. Gözüm karardı.”

POSTA