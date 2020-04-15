Merve Özbey 4 çocuk istiyor
Aşkım Kapışmak’ın Instagram’dan yaptığı canlı yayına konuk olan Merve Özbey “Bebek geliyor mu?” sorusuna "Keşke, çok istiyorum" diye cevap verdi.
15 Nisan 2020, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
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Merve Özbey, davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’ın Instagram’dan yaptığı canlı yayına konuk oldu. 10 Şubat’ta Kenan Koçak ile nikah masasına oturan popçu, “Bebek geliyor mu?” sorusuna, “Keşke. Çok istiyorum. Evliliği bebekle taçlandırmak çok güzel olur. Benim hiç kardeşim yok. Bu yüzden 4 çocuk düşünüyorum. Kalabalık aile güzeldir” yanıtını verdi. Sonra ekledi: “Balayımız karantinaya döndü. Salgın bittikten sonra Barcelona’ya gideceğiz.”