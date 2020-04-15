Merve Özbey 4 çocuk istiyor

Merve Özbey, davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak’ın Instagram’dan yaptığı canlı yayına konuk oldu. 10 Şubat’ta Kenan Koçak ile nikah masasına oturan popçu, “Bebek geliyor mu?” sorusuna, “Keşke. Çok istiyorum. Evliliği bebekle taçlandırmak çok güzel olur. Benim hiç kardeşim yok. Bu yüzden 4 çocuk düşünüyorum. Kalabalık aile güzeldir” yanıtını verdi. Sonra ekledi: “Balayımız karantinaya döndü. Salgın bittikten sonra Barcelona’ya gideceğiz.”

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