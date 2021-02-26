Merve Özbey anne oldu

2020'nin şubat ayında Kenan Koçak ile dünya evine giren Merve Özbey, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede doğum yaptı. Özbey'in ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merve Özbey, geçtiğimiz haftalarda kız bebek dünyaya getireceğini, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 İstanbul doğumlu Türk şarkıcıdır. Erdem Kınay ile iş birliğine gittiği “Duman” ve “Helal Ettim” şarkılarıyla Türkiye’de ün kazandı.

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi, aslen Erzurum’ludur.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu.