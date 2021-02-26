Magazin Merve Özbey anne oldu

Merve Özbey anne oldu

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Merve Özbey anne oldu

Geçtiğimiz yıl iş adamı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey, ilk kez annelik heyecanı yaşadı. Özbey, kızına Elif Özüm adını verdi.

26 Şubat 2021, Cuma 22:11 Son Güncelleme:
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2020'nin şubat ayında Kenan Koçak ile dünya evine giren Merve Özbey, Üsküdar'da bulunan özel bir hastanede doğum yaptı. Özbey'in ve bebeğinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Merve Özbey, geçtiğimiz haftalarda kız bebek dünyaya getireceğini, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.

Merve Özbey kimdir?

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 İstanbul doğumlu Türk şarkıcıdır. Erdem Kınay ile iş birliğine gittiği “Duman” ve “Helal Ettim” şarkılarıyla Türkiye’de ün kazandı.

Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul’da dünyaya geldi, aslen Erzurum’ludur.

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş adamı Kenan Koçak ile 9 Şubat 2020 tarihinde nikah masasına oturdu.

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