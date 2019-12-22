Merve Özbey düğünü ertledi

Merve Özbey 1 Aralık’ta Kemal Koçak ile nişanlanmış, birkaç gün sonra evinde merdivenlerden düşerek ayak parmaklarını kırmıştı. Şarkıcı önceki akşam Jolly Joker Vadi İstanbul’da verdiği konsere alçı yerine kullanılan özel bir bot ile çıktı. Şarkılarını oturarak seslendirdi. 19 Ocak’taki düğününü 9 Şubat’a ertelediklerini açıkladı. Merve Özbey “Düğünde oynamayı çok istiyorum” dedi.

"Otur artık bakışlarını hiç unutmayacağım"

Sosyal medyadan da konserden fotoğraflar paylaşan Özbey, şu notu düştü:

Yahu ben kırık falan dinler miyim sizce? Çok değişik bir deneyim oldu benim için.Yalnız bırakmayan tüm misafirlerime binlerce kez teşekkür ederim. Ameliyat sonrası 1 ay yatmam gereken yerde sahnede mecburen otururuz diye aldığımız koltuğa toplasan 45 dakika oturdum. Canım Engin hocamın ve @kocakkenan'in otur artık bakışlarını hiç unutmayacağım (:



