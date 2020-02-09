Magazin Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

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Merve Özbey, Kenan Koçak ile evlendi

Ünlü şarkıcı Merve Özbey, bir süredir birlikte olduğu iş insanı Kenan Koçak ile dünyaevine girdi.

09 Şubat 2020, Pazar 19:43 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Merve Özbey muradına erdi. Ünlü şarkıcı Kenan Koçak ile nikah masasına oturdu.

Merve Özbey'in kına gecesinde yaşananlar sosyal medyada çok konuşulmuştu.

İşte o gece yaşananlar:

Boşnak gelini olduğunu söyleyen Merve Özbey “Adetlerimiz gereği kınada 14 kostüm giyilirmiş. Ama ben buna yetişemezdim. Sadece 4 elbise giydim.”

Konuklar çiftin Ataşehir’de kiraladıkları, dekorasyonuna 100 bin TL harcadıkları evlerinin şıklığından söz etti.

Kınada Serdar Ortaç sahneye çıktı. Geline, Demet Akalın bilezik hediye etti.

İrem Derici ve Ece Seçkin gece boyunca pistten inmedi. İrem Derici kına türküsü çaldığı sırada ağladı.

Merve Özbey'in yakın dostları Demet Akalın, İrem Derici, Bengü, Ece Seçkin ve Danla Bilic de kına gecesine katılan isimler arasındaydı.

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