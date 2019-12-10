Merve Özbey merdivenlerden düştü, ameliyat olacak

Kenan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Özbey, yeni taşındığı evde talihsiz bir kaza geçirdi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programının haberine göre; Özbey yeni evinin merdivenlerinden düştü. Sağ ayak parmaklarında riskli 2 kırık oluşan Merve Özbey, ameliyat olacak.

Düğüne çok az kaldı

Merve Özbey, Kenan Koçak ile geçen pazar akşam nişanlandı. Nişanı evinde yapan Özbey, Instagram’dan fotoğraflar paylaştı.

Kenan Koçak, aile arasında düzenlenen nişan törenine mehter takımı ile geldi. Ünlü çift, 19 Ocak 2020'de ise nikah masasına oturacak.

"Sevgilimi gözümden kıskanırım"

Merve Özbey, ‘Serhat’la Kayıttayız’ programına katılmış ve samimi açıklamalarda bulunmuştu.

"19 Ocak’ta ise nikah masasındayım. İlk başta sade bir düğün ve gelinlik istiyordum. Ama zamanla iş büyüdü. 650 davetli olacak. Nikah şahitliğimi Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yapacak.”