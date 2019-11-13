Merve Özbey: Sevgilimi gözümden kıskanırım

Merve Özbey 2.5 yıllık sevgilisi Murat Binici’den 2017’de ayrılmıştı. Neden olarak ihanete uğraması gösterilmişti.

Popçu geçen kış aşk yaşamaya başladığı iş insanı Kenan Koçak ile yeni yılda, ilişkilerinin birinci yıl dönümünde evlenecek.

'19 Ocak’ta ise nikah masasındayım'

Merve Özbey, ‘Serhat’la Kayıttayız’ programına katıldı ve düğün hazırlıklarını anlattı. “1 Aralık’ta istemeye gelecekler, 5’inde kına gecesi var, 19 Ocak’ta ise nikah masasındayım” dedi.

650 davetli

Merve Özbey şöyle konuştu:

“İlk başta sade bir düğün ve gelinlik istiyordum. Ama zamanla iş büyüdü. 650 davetli olacak. Nikah şahitliğimi Demet Akalın, Bengü ve Aşkım Kapışmak yapacak.”

Popçu, “Kıskanç mısınız?” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Yalan söyleyecek halim yok; Kenan’ı gözümden bile kıskanıyorum, nazarım değmesin diye! O da kıskançtır. Ama belirli bir ölçüde, beni rahatsız etmez.”





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