Merve Özbey sinirlendi ve ifşa etti
Şarkıcı Merve Özbey kendi adını kullanarak yardım toplamaya çalışan hesapları Instagram hesabından ifşa etti.
29 Nisan 2020, Çarşamba 19:47 Son Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Merve Özbey de corona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler neticesinde kendisini ev karantinasına aldı. Uzun bir süredir de evden dışarı çıkmayan şarkıcı, bu süreçte kendisinin adını kullanarak sahte profil açıp yardım toplayanlara tepki gösterdi.
Açılan hesapları Instagram hesabından ifşa eden Merve Özbey , "Fotoğraflarımızı kullanıp insanlardan yardım toplamaya çalışan bu hesaba itibar etmeyiniz" açıklamasını yaptı.
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