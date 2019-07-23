Yalıkavak Tren Beach'de sahne alan Merve Özbey, DJ Erdem Kınay ile birlikte hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Hareketli parçalarla tatilcileri coşturan Özbey bir ara arabesk parçalara da yer vererek duygu dolu anlar yaşattı.

'BEN HAKLI OLSAM DA ÖZÜR DİLERİM'

Merve Özbey, aşk acısı çeken gençlere tavsiyeler vererek, ''Aşk acısı çeken var mı? Çekiyorsa arasın sevdiğini konuşsun. Sevmek çok güzel bir şeydir. Bakın gelmişsiniz buraya eğleniyorsunuz. Küs olan sevgililer bugün barışsın.

Ben haklı olsam da seviyorsam özür dilerim, susarım ve peşinden giderim'' dedi.

Merve Özbey, bir senedir Kenan Koçak ile aşk yaşıyor.

İHA