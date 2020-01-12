Yaklaşık bir yıldır Kenan Koçak’la birlikte olan Merve Özbey, evliliğe hazırlanıyor. 19 Ocak’ta yapılacak düğünü Özbey’in ayağının sakatlanmasından dolayı erteleyen çift, 9 Şubat’ta evlenecek.

Zincirlikuyu’daki Raffles Hotel’de gerçekleşecek düğün için ikili, her detayla en ince ayrıntısına kadar ilgileniyormuş. Çift, 600 davetlinin katılacağı gecede mekanın süslemesi için bir organizasyon şirketiyle anlaşmış. Merve Özbey ve Kenan Koçak tüm hazırlıklara toplam 600 bin lira harcamış.

Evinde estetik yaptırdı

Gülşen, evinde estetik operasyon yaptırmış. Ünlü şarkıcı, doktorunu eve çağırarak botoks ve dolgularını yeniletmiş.

Şebnem'in çiftliği

Şebnem Ferah, şehir hayatından sıkılıp doğal hayata merak salan ünlüler kervanına katıldı. Ünlü rock’çı, Zekeriyaköy’de yaklaşık 7 milyon liraya bir çiftlik satın aldı. Kendi sebze meyvesini yetiştirmeye başlayan Ferah, vaktinin çoğunu burada geçiriyormuş. Müzik çalışmaları için de çiftlikte kendine bir stüdyo yapan Ferah, iş hayatını da oradan yürütüyormuş.