Merve Özbey’in sağlık durumu nasıl?

Kenan Koç ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Merve Özbey, yeni taşındığı evde talihsiz bir kaza geçirmiş, sağ ayak parmaklarında 2 riskli kırık oluşmuştu.

Çıkan haberler sonra sağlık durumu merak edilen Merve Özbey, sosyal medyadan açıklama yaptı.

"iyi ki varsınız"

Özbey, "Tüm 'geçmiş olsun' ve iyi dilekleriniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum. En kısa zamanda iyileşip, sizinle birlikte şarkılar söylemeye devam etmek için can atıyorum. İyi ki varsınız" dedi.

Kenan Koçak, aile arasında düzenlenen nişan törenine mehter takımı ile geldi. Ünlü çift, 19 Ocak 2020'de ise nikah masasına oturacak.



