Magazin Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ı bombaladı

Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ı bombaladı

Magazin

Merve Şarapçıoğlu, Berk Oktay'ı bombaladı

Olaylı bir şekilde boşanan eski eşler arasındaki sular durulmuyor. Merve Şarapçıoğlu, ‘Mal Rejimi Listesi’ne evliyken çıktıkları tatilleri fatura eden eski eşi Berk Oktay’ı bombaladı.

18 Ocak 2021, Pazartesi 10:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Berk Oktay'ın basına da yansıyan Mal Rejimi Listesi'ni gören eski eşi Merve Şarapçıoğlu, sert konuştu: Kendi uydurduğu kalemler ve rakamlar üzerinden beni kendisine 250 bin TL borçlu göstermiş.

Günün önemli manşetleri için tıkla

'Sokak hayvanlarına bağışlayacağım'

Merve Şarapçıoğlu, "Belli ki yangından mal kaçırma derdinde. Bir insan eşiyle gittiği tatillerin kalem kalem hesabını mı tutar? İnsanda biraz utanma, sıkılma olur! Bu mal rejiminden hakkıma düşen payı da sokak hayvanlarına bağışlayacağım. Berk Oktay, kameralara sırıtacağına, sorulan sorulara açık yüreklilikle cevap versin! Kameralara oynayıp, şirin görünmeye çalışmasın! Durumu ortada" ifadelerini kullandı.


İlgili Haberler
Berk Oktay: Yok saat olayı, yok trans olayı...Berk Oktay'dan mesajlı fotoğrafBerk Oktay, o saatin sertifikasını istiyor


Yazarlarımızdan
Bekir Saçar
Karantina gölgesinde buruk kar keyfi
Bekir Saçar
Elif Demirtaş Bilir
Akın Akınözü’nün saçları isyan çıkardı
Elif Demirtaş Bilir
Filiz Özkol
Günlük burç yorumları: 18 Ocak 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Hande Kazanova
18 Ocak haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Zorlu enerjiler devrede, dikkat!
Öner Döşer
Şirin Sever
Erkekler ve o inkar etmeler..
Şirin Sever
Funda Duru
Instagram'ın Influencer'dan daha cool olan evcil hayvanları
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Karantinada flört halleri
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
Koronasız bir Palandöken
Uğur Alkapar
Sercan Yaşar
Sosyete dolandırıcısı
Sercan Yaşar
Gökçen Erdoğan
Sürtünerek hamile kalınır mı?
Gökçen Erdoğan
Yasemin Candemir
2021 güzellik trendleri belli oldu: En çok Zoom’da güzel görünmek istiyoruz
Yasemin Candemir
İrem Haliloğlu
Yay burcunda gerçekleşecek tam Güneş Tutulması burcunuzu nasıl etkileyecek?
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cemre Kemer hamile mi?