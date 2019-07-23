Merve Sevi sosyal medyayı salladı!

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan Merve Sevi, güneşlenirken çekilmiş mayolu bir pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yayınladığı kareye de, "Kraliçe tahtına çıkmış bugün, benle hiç alakası yok. Herkesin yılı olsun bu yıl, öyle diliyorum. Güneş aslanda" notunu düştü.

Oyuncunun bu paylaşımına kısa sürede binlerce beğeni geldi.

''SAKİN OL''

Sevi, diğer bir tatil paylaşımına ise "Sakin ol" mesajını yazdı.