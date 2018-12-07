Merve Sevi takipçisini ifşa etti

Oyuncu Merve Sevi, sosyal medyadan kendisini rahatsız eden bir takipçisini ifşa etti

07 Aralık 2018, Cuma 21:57
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Merve Sevi takipçisini ifşa etti

Merve Sevi, Instagram'dan kendisine 'Akşam bir planın yoksa yemeğe gidelim' şeklinde mesaj atan takipçisini ifşa etti.

'KADINLARI NE SANIYORSUNUZ'

Adeta ateş püsküren Sevi, 'Yok artık gerçekten deşifre edeceğim. Hasta mısınız oğlum siz manyak mısınız? Ne sanıyorsunuz kadınları siz' yazarak sosyal medya hesabından paylaştı.

EŞİNDEN BOŞANDI

1.5 yıl önce spor eğitmeni Çalkan Algün'le nikâh masasına oturan Merve Sevi, evliliğindeki krizleri aşmamış, eşinden boşanmıştı.

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