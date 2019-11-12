Merve Taşkın kimdir? Merve Taşkın kaç yaşında?

Çok tartışılan pozları ve açıklamaları ile dillerden düşmeyen ve her şekilde konuşulmayı başaran sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, geçtiğimiz sene Instagram hesabından bir paylaşım yaparak "Artık bakire değilim, merakımdan yaptım" demişti. Bu açıklamasıyla da uzun süre adından söz ettiren Merve Taşkın, bu sefer de bir takipçisinin "Bakireliğini gerçekten kaybettin mi?" sorusuna cevap verdi. Taşkın, paylaşımında "Bakireyim. Yani bilimsel olarak bakireyim. İlk ilişkimden sonra kadın doğum uzmanına gitmiştim ve esnek olduğumu ve bunun çok nadir olduğunu, normal doğum yapana kadar bakire kalacağımı söyledi. Ölene kadar bakireyim yani" dedi.





Merve Taşkın kimdir?

1998 yılında İstanbul'da doğan Merve Taşkın, Twitter'da birçok kez TT oldu. Merve Taşkın, ilk olarak 2017 Eylül ayında, Türkiye’yi Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Beşiktaş’ın Porto’yu yendiği maç sonrası yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmişti. Beşiktaş’ın Porto’yu mağlup etmesi durumunda göğsüne Beşiktaş yazıp paylaşma sözü veren Taşkın bu sözünü yerine getirmişti.





Merve Taşkın sosyal medyada da çok konuşuluyor





Merve Taşkın kimdir sorusunun cevabını merak edenler internete koşuyor. Ekşi Sözlük'te Merve Taşkın başlığında yorum yapan kullanıcılardan bazı yorumlar şöyle:

- "Kadın çok güzel. Bu nefret niye anlamadım? Kıskanıyor musunuz?"

- "Bunlara prim veriyorsunuz, meşhur ediyorsunuz, hak etmedikleri hayatları yaşamalarını sağlıyorsunuz ya çok üzülüyorum hemcinslerime. Bir yerde görseniz merhaba deseniz yüzünüze bile bakmaz. Ama sanal alemden götürüyor işi. Millet de takipte. Nne yaparsa yapsın peşinden gelenler olduğunu biliyor. Bu kadar değersiz değilsiniz. Hepiniz ayrı ayrı en iyilerine layıksınız. Yapmayın etmeyin."





- "Evet arkadaşlar Merve Taşkın'ın bekaretini kaybedeceği tarih bunca zamandır beklediğim tek şeydi ve nihayet öğrenebildiğim için çok mutluyum."

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