Merve Terim hamile

Eşi ve oğluyla fotoğrafını yayınlayan Merve Terim'in, Instagram paylaşımı şöyle:

"Biz aslında bu fotoğrafta dört kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim... Bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım. Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya; kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir... Bizde aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik... Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiçbir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda. Ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla... Bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor. Bunun için de binlerce kez şükrediyorum... Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum, beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle."





Merve Terim'in 30 bin beğeni alan paylaşımına; kardeşi Buse Terim, sosyal medya fenomeni Rachel Araz, oyuncular Aslı Enver ve Ceyda Ateş'ten de tebrik mesajları geldi.

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