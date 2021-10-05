Magazin Merve Terim kimdir? Merve Terim Çetin kaç yaşında, nereli?

Merve Terim kimdir? Merve Terim Çetin kaç yaşında, nereli?

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Merve Terim kimdir? Merve Terim Çetin kaç yaşında, nereli?

Merve Terim acı haberi sosyal medyadaki hesabından duyurdu. Teknik direktör Fatih Terim'in kızı olan Merve Terim Çetin bebeğini kaybettiğini açıkladı. İkinci kez anne olmaya hazırlanan Merve Terim'in hayali yarım kaldı. Acı haber sonrası, Merve Terim kimdir, kaç yaşında? Merve Terim hamile mi, kaç çocuğu var? gibi konular merak ediliyor. İşte detaylar.

05 Ekim 2021, Salı 23:25 Son Güncelleme:
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Teknik direktör Fatih Terim'in kızı olan Merve Terim Çetin bebeğini kaybettiğini açıkladı. 

Merve Terim, ''Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikayenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzundu biliyordum. Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet...'' ifadelerini kullandı.

MERVE TERİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Merve Terim Çetin, 22 Mart 1984 yılında İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da tamamladıktan sonra Üniversite eğitimini Duke Üniversitesi Psikoloji ve Sosyoloji Bölümleri'nde aldı. 2008 yılında New York Üniversitesi'nde Çocuk Psikolojisi Bölümü'nde yüksek lisansını tamamladı.

Bir çocuk psikiyatristinin yanında staj yapmanın yani sıra üniversitedeki çocuk psikolojisi dersinde profesör asistanlığı yapmaya devam etti. 2010 senesinde Türkiye'ye döndükten sonra, PEDAM'da uzman psikolog olarak 1 sene çalışıp, daha sonra 2 yıl boyunca Acıbadem Hastanesi'nde çalışmaya devam etti. Ardından Woodsview Anaokulu'nda müdür/psikolog olarak görev aldı. Çocuk sahibi olacağını öğrendiği anda görevini bıraktı.

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