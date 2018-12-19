Merve Tula’yu darbeden kocadan şoke eden iddia!

Bağcılar’da 12 Şubat 2018 tarihinde eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla mahkemeye başvuran Merve Tula’nın davasının görülmesine devam edildi. Bakırköy 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada müşteki Merve Tula ve sanık Ercüment Tula ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada olaya ilişkin ifade veren sanık Ercüment Tula, Merve Tula’nın şov peşinde olduğunu söyleyerek, “Müşteki sürekli şov peşindedir. Basının ilgi ve alakasını çekmek istemektedir. Atılı suçlamaların tamamı gerçek dışıdır. Ben müşteki şahsı darbetmedim, hakaret ve tehdit etmedim. Bunu benim akrabalarım, müştekinin akrabaları ve tanıklar bilmektedir. Katılan şahıs benim paramı çaldı toplam çalınan para 100 bin TL’dir. Katılan şahsı Bağcılar Meydan’da darbettiğim iddiası, Bakırköy Adliyesi’nde darbettiğim iddiası, tehdit ve hakaret iddiası tamamen gerçek dışıdır” dedi.

“BUNLARI KASITLI OLARAK YAPMAKTADIR”

Şikayetçi Merve Tula’nın FETÖ’nün toplantılarına katıldığını söyleyen sanık Ercüment Tula, ”Katılan kişi bana öğrencilik yıllarında FETÖ’nün toplantılarına katıldığını, onların üniversitelerinde okuduğunu hatta diplomayı alamadığını, bağlantılarını ortadan kaldırmak için diplomayı Fatih Üniversitesi olarak değil de İstanbul Üniversitesi olarak değiştirmek istiyordu. Katılan kişi amcasının PKK’lı olduğunu da bizzat söylemişti bana. Bu konuda da mahkemenizin katılan hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmasını talep ediyorum. Atılı suçlamaların tamamını red ediyorum. Katılan kişi siyasi geleceğimin olduğunu, ticari itibarımın bulunduğunu bildiğinden gerek siyasi gerekse de ticari itibarımı süründürmek için bunları yapmaktadır. Benden 500 bin TL nakit para ve başka maddi taleplerde bulundular. Ben de hayır dedim. Bunları kasıtlı olarak yapmaktadır” şeklinde konuştu.

“BUNLARIN HEPSİ İFTİRADIR, GERÇEK DIŞIDIR”

Sanık ifadesinin ardında mahkemeye ifade veren Merve Tula ise olaya ilişkin, “Sanığın suçu sabittir. Tehdit, hakaret ve darp suçları sabittir. Sanık kişi beni Bağcılar Çiftlik Meydan’da ve Bakırköy Adliyesi’nde de darp etti. Hakaret ve tehdidi sürekli yapmaktadır. Bizim maddi talebimiz olduğu doğrudur ancak bunlar ceza davası için değil boşanma davası içindir. Diğer taraftan benim FETÖ ve PKK ile bağlantılı olduğum konuları gerçek dışıdır. Ben sigara içen birisi olduğum için beni FETÖ’nün içlerine alması söz konusu değildir. Fatih Üniversitesi’nden mezun olduğum doğru ancak diplomamı değiştirmek için herhangi bir girişimde bulunmadım. Bunların hepsi iftiradır, gerçek dışıdır” ifadelerini kullandı.

Duruşma mahkeme heyetince tarafların son savunmaları için ertelendi.