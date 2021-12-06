İstanbul Fatih'te üniversitede Özel Eğitim Bölümü son sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Merve Şeyhanlıoğlu, sevgilisi Özgür Taylan'ın dışarı çıkmaması, arkadaşları ile görüşmemesi şeklinde psikolojik ve fiziki baskısına dayanamadı.

Ayrılmak istediğinde ise yıllarca tehdit edilen genç kız, sevgilisinden gelen, 'Senin canın tatlıdır, atlayamazsın' mesajı ardından intihar notu bırakarak evde kimsenin olmadığı birgün 3'üncü kattaki evinin balkonundan atlayarak canına kıydı.

Sabah'ta Dilek Yaman Demir'in haberine göre, Haziranda yaşanan olay sonrası, genç kızın erkek arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken hakkında, 'Başkasını İntihara Yönlendirme Halinde İntiharın Gerçekleşmesi' , 'Şantaj' , 'Hakaret' suçlarından 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

21 yaşındaki Merve Şeyhanlıoğlu, İstanbul'da özel bir üniversitede öğrenim görüyordu. Özel Eğitim bölümü son sınıf öğrencisi genç kız aynı zamanda sınıf arkadaşı olan Özgür Taylan'la birlikteydi. İddiaya göre 27 yaşındaki Özgür, 4 yıldır birlikte olduğu sevgilisine dışarı çıkmaması, arkadaşları ile görüşmemesi şeklinde psikolojik ve fiziki baskı uyguluyordu.

NOTTA, SEVGİLİSİNİN SÜREKLİ BASKILARI OLDUĞUNU BELİRTEREK AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Genç kız, yaşadığı baskılar nedeniyle yıllardır ayrılmak istediğinde ise Özgür, elinde olan bazı fotoğrafları genç kızın ailesine göndermekle tehdit ediyordu. 29 Haziran günü, Merve sevgilisine baskılarına dayanamadığı için intihar edeceğini söyledi. Özgür ise, 'Senin canın tatlıdır, Şimdi atla, durma. Atlayamazsın ki' şeklinde mesajlar gönderdi. Merve mesajlar sonrası bir not bırakarak, Fatih'teki evinin 3. Katındaki balkonundan atladı. Notta, genç kız intihar etme sebebinin sevgilisinin sürekli kendisine yönelik tehditleri ve baskıları olduğunu, Özgür'ün ailesine yönelik tehdit içerikli sözlerinin yoğun baskısı altında olduğunu belirterek ailesinden özür dilediğini yazıyordu.

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Evde kimsenin olmadığı sürede atlayan genç kız, mahalleli tarafından fark edilerek tedavi amacıyla kaldırıldığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat etti. Genç kızın ölümüyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Olay yerindeki not sonrası gözaltına sevgili Özgür Taylan'ın ifadesine başvuruldu. Genç adam, Merve ile aynı okulda okumaları nedeniyle tanıştığını, aralarında gönül ilişkisinin olduğunu, genç kızın zaman zaman kendisine müstehcen resimlerini gönderdiğini fakat tehdit içerikli sözler sarf etmediğini üzerine atılı bulunan suçlamayı kabul etmediğini beyan etti. Suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirlenen Taylan, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İNTİHARA TEŞVİK EDEN SEVGİLİYE DAVA

Adli Tıp Kurumu genç kızın, genel beden travmasına bağlı kafatasına bağlı kırık nedeniyle öldüğüne dair rapor verdi. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma sonunda Özgür Taylan hakkında, ' Başkasını İntihara Yönlendirme Halinde İntiharın Gerçekleşmesi, Şantaj, Hakaret' suçlarından dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Merve'nin kendisine yönelik baskı ve tehdit içerikli eylemlerini anlatır notu yazması sonrası ikamette kimsenin bulunmadığı zaman zarfında ikamet etmiş olduğu evin balkonuna çıkarak atladığı kaydedildi. İddianamede, Merve'nin intihar eylemi öncesi yapmış olduğu yazışmalarda "Şimdi atla, durma, si..ir canın tatlıdır senin," demek suretiyle müteveffanın intihar kararını kuvvetlendirdiği ve akabinde müteveffanın balkondan atladığı ve intiharın gerçekleştiği kaydedildi. 15 yıla kadar hapsi istenen Taylan, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.