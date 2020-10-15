Genel olarak yumru, odunsu ve kuru kök biçimindeki kök şekline sahip olan Meryem Ana otu, doğal bir bitki kaynağı olarak öne çıkmaktadır. Sadece yağmur yağdığı zamanlarda yaprak ve çiçek açan Meryem ana otu, suyu depoladıktan sonra yeniden eski haline dönen bir bitkidir. Tamamen doğal bir yapısı olması ile beraber özellikle hamile kalabilmek amaçlı günümüzde yaygın olarak kullanılıyor. Sadece bunun için değil aynı zamanda gebelik sancılarını azaltmak için de ağrıları yok etme konusunda, ciddi bir potansiyel teşkil ettiğine dair bulgular yer almaktadır.

Meryem ana otunun nasıl kullanılacağına dair bu bilgilerin, öncelikle kullananlardan geldiğini söylemek gerekir. Aynı zamanda bunun bir ilaç olmadığını dile getirmek önemlidir. Diğer bir ismiyle Fatma Ana otu olarak da bilinen bu otu, kolayca hazırlamak ve değerlendirmek mümkün.

- Öncelikle Meryem ana otu su dolu sürahide bir gece bekletilir.

- Suda bekletilmiş olan Meryem Ana otu sadece bir kullanımlıktır.

- Meryem Ana otu suya koyu bir renk vermeye başlar.

- Bu rengin ortaya çıkması ile beraber bu anlaşıldığı andan itibaren kullanılabilir.

- Özellikle cinsel birliktelikten önce eşler beraber iki defa tüketmelidir.

- Hem kadının hem de erkeğin içmesi önerilir.

Bu kullanım gebe kalmak için önemli bir potansiyel teşkil ederken, doğuma hazırlanan kadınlar için önemli bir şifa kaynağı olarak değerlendiriliyor. Özellikle doğum başladığı andan itibaren içilmesi ile beraber, doğumu kolaylaştırdığı dile getirilmektedir. Ancak doktora başvurmadan doğal bitki kullanmak doğru değildir. Zira her bünyede aynı etki göstermediği söylemek mümkün.

Meryem ana otu gebelik için kullanılır mı?

En çok merak edilen konular içerisinde Meryem ana otunun gebelik için kullanılıp kullanılmadığı geliyor. Bu doğal bitkinin doğrudan gebelik adına kullanıldığını söylemek mümkün. Özellikle kullananlar açısından ele alındığı zaman, cinsel birliktelikten hemen önce değerlendirilmesi çok önemlidir.

Böylece bu otun gebe kalma konusunda şansı artırdığı biliniyor. Tabii bunun kesin bir kanıt veya delili olmadığını söylemek gerekir. Bu yüzden doktora danışmak suretiyle Meryem ana otunu kullanmak önemlidir. Böylece daha sağlıklı ve güvenli şekilde bu otur kullanarak, edilebileceği olanaklardan faydalanmak mümkün hale gelir.

Meryem Ana otu Arabistan topraklarında yetişen ve bu bölgeden gelen bir doğal bitkidir. Daha çok Hac ve umreye gidenler geri dönüşünde bu bitkiyi getirir. Aynı zamanda Mısır Çarşısı ile beraber pek çok aktarda bu bitkiden bulmak mümkün. Ülkenin dört bir tarafındaki farklı aktarlarda düzenli olarak satılan doğal bitki kaynaklarından biri olarak öne çıkıyor.

Meryem ana otu hakkında dikkat edilmesi gerekenler

Meryem Ana otunu kullanırken dikkat edilmesi gereken belli başlı bazı hususlar mevcuttur. Özellikle kişinin bünyesinde getireceği etkiler farklılık yarattığı için, mutlaka bir doktora başvurularak buna göre kullanılmalıdır. Özellikle hamile olanların bilinçsiz şekilde tüketmemesi çok önemlidir. Uzman doktorun yönlendirmesi neticesinde kullanmak daha doğru olacaktır.







