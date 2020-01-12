Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 CEV Tokyo Olimpiyat Oyunları kapsamında Avrupa Elemeleri yarı final maçında Polonya'yla nefes kesen bir maç oynadı. 2-1 geriye düşen Milliler Meryem Boz'un önderliğinde maçı 3-2 kazanarak finale çıkmayı başardı. Maçta 36 sayı atan Meryem Boz bir anda herkes tarafından merak edilmeyi başlandı.

Meryem Boz kimdir? Meryem Boz kaç yaşında?

Şu anda Seramiksan SK'da oynayan 31 yaşındaki Meryem Boz, 3 Şubat 1988 Eskişehir doğumlu bir sporcu.

Kariyerinde daha önce Eskişehir DSİ Bentspor, İller Bankası, Atom Trefl Sopot, Fenerbahçe, Halkbank, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor, Galatasaray ve Seramiksan takımlarında oynadı ve 2008 yılından beri Türkiye Milli Takımı'nda forma giyiyor.

Pasör çaprazı pozisyonunda oynayan Boz'un boyu ise 1.94.

2014-15 sezonunda CEV Challenge Kupası'nın en skoreri ve en değerli oyuncusu seçilen Meryem Boz, Mayıs 2019'da Galatasaray'dan Aydın Büyükşehir Belediyespor'la anlaştı.