Bebeklik Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne demek?

Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne demek?

Bebeklik

Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne demek?

Türkiye'de en çok kullanılan kadın isimlerinden birisi de Meryem . Peki, Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne anlama gelir? Meryem'in anlamı nedir? Meryem ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

20 Kasım 2020, Cuma 17:36 Son Güncelleme:
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Eskilerden günümüze modernliğini kaybetmeden gelen isimlerden birisi de Meryem ismidir. Peki, Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne anlama gelir? Meryem'in anlamı nedir? Meryem ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.

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Meryem isminin cinsiyeti: Kız, Pembe


Meryem isminin kökeni: İbranice


Meryem isminin anlamı

1. Abid. İbadete düşkün insan. 

2. Hz. İsa’nın annesi


Meryem isminin sözlük anlamı

Cinsiyet: Kız

1. Peygamber İsanın annesi.

2. Dindar kadın.

3. İbr. İsyan, ayaklanma.


Meryem isminin istatistikleri


Meryem isminin Türkiye sıralaması: 327


Türkiye’de kaç kişide Meryem ismi var? 306.271


İstanbul’da kaç kaç kişide Meryem ismi var? 42.189

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