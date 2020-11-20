Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne demek?

Eskilerden günümüze modernliğini kaybetmeden gelen isimlerden birisi de Meryem ismidir. Peki, Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne anlama gelir? Meryem'in anlamı nedir? Meryem ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.





Meryem isminin cinsiyeti: Kız, Pembe





Meryem isminin kökeni: İbranice





Meryem isminin anlamı

1. Abid. İbadete düşkün insan.

2. Hz. İsa’nın annesi





Meryem isminin sözlük anlamı

Cinsiyet: Kız

1. Peygamber İsanın annesi.

2. Dindar kadın.

3. İbr. İsyan, ayaklanma.





Meryem isminin istatistikleri





Meryem isminin Türkiye sıralaması: 327





Türkiye’de kaç kişide Meryem ismi var? 306.271





İstanbul’da kaç kaç kişide Meryem ismi var? 42.189