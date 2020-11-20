Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne demek?
Türkiye'de en çok kullanılan kadın isimlerinden birisi de Meryem . Peki, Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne anlama gelir? Meryem'in anlamı nedir? Meryem ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.
20 Kasım 2020, Cuma 17:36 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Eskilerden günümüze modernliğini kaybetmeden gelen isimlerden birisi de Meryem ismidir. Peki, Meryem isminin anlamı nedir? Meryem ne anlama gelir? Meryem'in anlamı nedir? Meryem ismi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız haberimize bir göz atın.
Meryem isminin cinsiyeti: Kız, Pembe
Meryem isminin kökeni: İbranice
Meryem isminin anlamı
1. Abid. İbadete düşkün insan.
2. Hz. İsa’nın annesi
Meryem isminin sözlük anlamı
Cinsiyet: Kız
1. Peygamber İsanın annesi.
2. Dindar kadın.
3. İbr. İsyan, ayaklanma.
Meryem isminin istatistikleri
Meryem isminin Türkiye sıralaması: 327
Türkiye’de kaç kişide Meryem ismi var? 306.271
İstanbul’da kaç kaç kişide Meryem ismi var? 42.189
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN