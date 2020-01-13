Meryem Uzerli Cana Dorado Film Festivali'nde "En İyi Kadın Aktris" dalında aday gösterildi

Uzun süredir setlerden uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün aldığı davetle gurur yaşadı.

13 Ocak 2020, Pazartesi 09:58 Son Güncelleme:
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Meryem Uzerli Cana Dorado Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Aktris' dalında aday gösterildi

Oyuncu, 16-20 Ocak'ta düzenlenecek Cana Dorado Film Festivali'nde "En İyi Kadın Aktris" dalında aday gösterildi. Uzerli, önümüzdeki günlerde Dominik'e gidecek.

'Kovan' filminde yer almıştı

Türkiye'deki kariyerini yarıda bırakıp kızı Lara ile Almanya'ya yerleşen Meryem Uzerli, son olarak 2018'de 'Kovan' filminde yer almıştı.


https://www.instagram.com/p/B6iz4AGIToS/

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