Meryem Uzerli Cana Dorado Film Festivali'nde "En İyi Kadın Aktris" dalında aday gösterildi
Uzun süredir setlerden uzak kalan Meryem Uzerli, önceki gün aldığı davetle gurur yaşadı.
Oyuncu, 16-20 Ocak'ta düzenlenecek Cana Dorado Film Festivali'nde "En İyi Kadın Aktris" dalında aday gösterildi. Uzerli, önümüzdeki günlerde Dominik'e gidecek.
'Kovan' filminde yer almıştı
Türkiye'deki kariyerini yarıda bırakıp kızı Lara ile Almanya'ya yerleşen Meryem Uzerli, son olarak 2018'de 'Kovan' filminde yer almıştı.
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