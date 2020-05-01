Meryem Uzerli: Dondurma parasına oynarım

Meryem Uzerli “İçime sinen bir proje olursa dondurma parasına bile oynarım. Yeter ki, işe güvenip inanayım. Para derdinde biri değilim” dedi. Meryem Uzerli 2 yıl önce rol aldığı diziden bölüm başına 50 bin TL almıştı. Beyazperdedeki ücreti ise 500 bin TL. Oyuncu, marka yüzü olduğu bir reklam filminden de 1.5 milyon TL kazanmıştı.

Meryem Uzerli şu sıralar Berlin'deki evinde kızıyla karantinada.