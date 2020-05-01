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Magazin Meryem Uzerli: Dondurma parasına oynarım

Meryem Uzerli: Dondurma parasına oynarım

Magazin

Meryem Uzerli: Dondurma parasına oynarım

2 yıl önce rol aldığı diziden bölüm başına 50 bin lira alan Meryem Uzerli "İçime sinen bir proje olursa dondurma parasına bile oynarım" dedi.

01 Mayıs 2020, Cuma 07:01 Son Güncelleme:
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Meryem Uzerli “İçime sinen bir proje olursa dondurma parasına bile oynarım. Yeter ki, işe güvenip inanayım. Para derdinde biri değilim” dedi. Meryem Uzerli 2 yıl önce rol aldığı diziden bölüm başına 50 bin TL almıştı. Beyazperdedeki ücreti ise 500 bin TL. Oyuncu, marka yüzü olduğu bir reklam filminden de 1.5 milyon TL kazanmıştı.

Meryem Uzerli şu sıralar Berlin'deki evinde kızıyla karantinada.

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