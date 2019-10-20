Meryem Uzerli estetiksiz olduğunu iddia etti
Kendisi inkar etse de yaptırdığı estetiklerle bambaşka birine dönüşen Meryem Uzerli son haliyle sevenlerini üzüyor.
Son 10 yılda 4 kez dudak, 3 kez çene, 2 kez yanak dolgusu yaptıran Meryem Uzerli yüzünde vitamin iğnesi dışında bir müdahalenin olmadığını söyledi.
Yıllar içindeki değişimini “İnsanın kemik yapısı zamanla oturuyor” şeklinde açıkladı.
Yılda 2 kez Kardashian kardeşlerin estetikçisi Dr. Simon Qurian’ın, Los Angeles’taki kliniğine giden Meryem Uzerli burada ‘Hollywood dolgusu’ yaptırıyor.
Vitamin iğneleri ve botoksla tamamlanan paket programa 75 bin TL ödüyor.
Estetiksiz olduğunu söyleyen Meryem Uzerli’nin yıllar içindeki değişimi: