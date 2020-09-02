Magazin Meryem Uzerli hamile olduğunu açıkladı

Meryem Uzerli hamile olduğunu açıkladı

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Meryem Uzerli hamile olduğunu açıkladı

"Muhteşem Yüzyıl" adlı dizide hayat verdiği "Hürrem Sultan" karakteriyle tanınan Meryem Uzerli, hamilelik iddialarını doğruladı.

02 Eylül 2020, Çarşamba 20:46 Son Güncelleme:
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Oyuncu Meryem Uzerli'nin hamile olduğu iddia edilmiş, bir kız bebek daha beklediği öne sürülmüştü. İkinci kez anne olacağı ileri sürülen Meryem Uzerli, hamilelik iddialarını doğruladı.

Sevgilisi ile bebek beklediğini söyleyen Uzerli, “5 aylık... Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız... Lara artık 7 yaşında... Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” şeklinde konuştu. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etti.

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