Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci bebeğini dünyaya getirdi. Uzerli doğum sonrası ilk kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
09 Ocak 2021, Cumartesi 16:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Ünlü oyuncu dünyaya gelen kızına Lily Koi adını verdi. Doğum sonrası ilk karelerini sosyal medyadan paylaştı.
Oyuncu Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu. Meryem Uzerli, dün dünyaya gelen kızına Lily Koi adını verdi. Kızıyla fotoğrafını paylaşan Uzerli, "Seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz kızım. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" dedi.
https://www.instagram.com/p/CJ0xHZJB8ZD/
DHA
İlgili Haberler