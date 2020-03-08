Ünlü oyuncu Meryem Uzerli “Kadınlara oyunculuk sektöründe maalesef cinsiyetçilik uygulanıyor. Geri planda bırakılıyoruz. Aynı işi yapıyoruz, ama erkekler daha çok para kazanıyor. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada da böyle. Oysaki hepimiz insanız. Aynı doğduk, aynı yere gideceğiz” dedi.

İşte kadın ve erkek oyuncuların 2020’de dizilerden bölüm başına istedikleri ücretler...





İlgili Haberler Meryem Uzerli'nin mücevherinin 2 koruması var



