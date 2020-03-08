Meryem Uzerli isyan etti: Aynı işi yapıyoruz, erkekler daha çok kazanıyor
Meryem Uzerli ‘Shenema Uluslararası İstanbul Kısa Film Platformu’nda “Kadınlara oyunculuk sektöründe maalesef cinsiyetçilik uygulanıyor" diyerek çarpıcı bir açıklama yaptı.
08 Mart 2020, Pazar 07:01 Son Güncelleme:
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Ünlü oyuncu Meryem Uzerli “Kadınlara oyunculuk sektöründe maalesef cinsiyetçilik uygulanıyor. Geri planda bırakılıyoruz. Aynı işi yapıyoruz, ama erkekler daha çok para kazanıyor. Bu sadece Türkiye’de değil, dünyada da böyle. Oysaki hepimiz insanız. Aynı doğduk, aynı yere gideceğiz” dedi.
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