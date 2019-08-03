Meryem Uzerli kimsesiz çocuklar için kolları sıvadı

Şu sıralar fotoğrafçılığa merak saran Meryem Uzerli, Instagram'da 'muportrait' adlı bir hesap açtı. Burada kendi çektiği siyah beyaz fotoğrafları paylaşan Meryem Uzerli'nin takipçi sayısı kısa sürede 14 bin kişiyi buldu. Oyuncu gördüğü bu ilgiyi yardıma dönüştürmek için harekete geçti.

Kendi çektiği fotoğrafları ilk başta Ortadoğu'da satacak olan Meryem Uzerli, buradan elde edeceği gelirle kimsesiz çocukların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak.

Almanya ve Türkiye'deki birçok çocuğa yardım etmeyi planlayan oyuncu, daha çok gelir elde etmek için de birçok ünlü ismin fotoğraflarını çekip satmayı planlıyor. (Takvim)