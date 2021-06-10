Meryem Uzerli kızının yüzünü gösterdi

Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda da ikinci kez annelik sevinci yaşamış ve kızı Lily Koi kucağına almıştı.

Amerikalı sevgilisiyle hayatını Almanya'da sürdüren Uzerli, kızlarının fotoğrafını 'günaydın' notuyla paylaştı. Çekirdek ailenin fotoğrafları büyük ilgi gördü. Uzerli'nin paylaşımını binlerce kişi beğendi.

Tükenmişlik sendromuna yakalanan Meryem Uzerli uzun zamandır Almanya'da yaşıyor. Kendine yeni bir hayat kuran ünlü oyuncu kafe işletiyor. Son dönemde sadece filmlerde rol alan Uzerli, ekranlara dönmeyi istediğini dile getirmişti.







