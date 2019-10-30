Meryem Uzerli Kleopatra oldu
Oyuncu Meryem Uzerli, Cadılar Bayramı konseptli partide Kleopatra oldu
Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak gönüllerde taht kuran Meryem Uzerli, Cadılar Bayramı konseptli bir partide Kleopatra kostümü giydi.
Kleopatra olarak omuzlarda taşındığı anların videosunu istagram hesabından paylaşan Uzerli'nin çok keyifli olduğu ,eğlencenin tadını doyasıya çıkardığı görülüyor.
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