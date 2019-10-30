Meryem Uzerli Kleopatra oldu

Oyuncu Meryem Uzerli, Cadılar Bayramı konseptli partide Kleopatra oldu

30 Ekim 2019, Çarşamba 23:10 Son Güncelleme:
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Meryem Uzerli Kleopatra oldu

Muhteşem Yüzyıl'ın Hürrem Sultan'ı olarak gönüllerde taht kuran Meryem Uzerli, Cadılar Bayramı konseptli bir partide Kleopatra kostümü giydi.

Kleopatra olarak omuzlarda taşındığı anların videosunu istagram hesabından paylaşan Uzerli'nin çok keyifli olduğu ,eğlencenin tadını doyasıya çıkardığı görülüyor.


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