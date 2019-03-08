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Meryem Uzerli, Mohammed Al Turki ile aşk mı yaşıyor?

Oyuncu Meryem Uzerli, geçen gün Hollywood'lu yapımcı Mohammed Al Turki ile ile sarmaş dolaş fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşmıştı

08 Mart 2019, Cuma 10:50 Son Güncelleme:
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Meryem Uzerli, Mohammed Al Turki ile aşk mı yaşıyor?

Uzun süredir kalbini aşka kapatan Meryem Uzerli, geçen günlerde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla kafa karıştırmıştı.

Kızı Lara ile Almanya'da yaşayan oyuncu, geçen günlerde Uluslararası Berlin Film Festivali'ne katılan Hollywood'lu yapımcı Mohammed Al Turki ile buluşmuştu.

32 yaşındaki Suudi Arabistan asıllı yapımcıyla baş başa yemek yiyen oyuncu, romantik anlarını da Instagram'da "Bu güzel ruhla vakit geçirmek" notuyla paylaşıp altına 'kalp' emojisi eklemişti.

Uzerli, dünyaca ünlü yapımcıyla 2016'da o dönem aşk yaşadığı Alp Özcan'la gittiği Monaco'da tanışmıştı. İkilinin bu kareleri ise "Yoksa arkadaşlık aşka mı dönüştü?" dedirtmişti.

YENİ BİR AŞK MI?

Berlin sokaklarında Mohammed Al Turki ile romantik anlar yaşayan oyuncu, aşk sorularına yanıt verdi.

Uzerli, ''Çok yakın arkadaşım'' diyerek yalanladı.

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