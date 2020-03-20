Magazin Meryem Uzerli o günleri anlattı: Robot gibi olmuştum

Meryem Uzerli o günleri anlattı: Robot gibi olmuştum

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Meryem Uzerli o günleri anlattı: Robot gibi olmuştum

Meryem Uzerli, Mart 2013’te 'tükenmişlik sendromu'na yakalandığını söyleyerek ‘Muhteşem Yüzyıl’daki ‘Hürrem’ rolünü bırakıp doğup büyüdüğü Berlin’e dönmüştü. Uzerli bu rahatsızlığa nasıl yakalandığını 7 yıl sonra Şamdan Dergisi’ne anlattı...

20 Mart 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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2013 yılında 'tükenmişlik sendromu'na yakalanan Meryem Uzerli kızı Lara’nın babası Can Ateş'le olan ilişkisi ve hastalığıyla ilgili açıklamalar yaptı.

İşte Meryem Uzerli'nin açıklamaları:

  • Hiç kimseyi kırmamak adına her şeye ‘Evet’ deyip durdum.
  • Kendime çok sert davranıyordum. ‘Sen bir makinesin Meryem, bu makine çalışmak zorunda’ deyip duruyordum.
  • İç sesim sürekli ‘mükemmel ol’, ‘disiplini bırakma’ diyordu. Adeta robot gibi olmuştum.
  • Sonunda ekibe ‘Bu tempo bana çok ağır geliyor’ dedim.
  • Sendroma yakalandığımda artık şarjı biten bir makine haline gelmişti.

Şaşırtan itiraf!

Meryem Uzerli o dönemde kızı Lara’nın babası Can Ateş ile birlikteydi. 2-3 kez ayrılıp barıştığı fırtınalı ilişkisi psikolojisini derinden etkilemişti. Can Ateş, Meryem Uzerli’nin hamile kaldığını öğrenince “İstemiyorum, çabuk aldır” diye baskı kurdu. Uzerli’nin iddiasına göre; suratına tükürecek kadar da ileri gitti.

Bu süreç ‘tükenmişlik sendromu’nu tetikledi. Meryem Uzerli “Meğer beni o dönemki şöhretim için kullanmış. Bir yere gitmeden önce basına haber veriyormuş. ‘Paparazziler nereden çıktı?’ diye sorduğumda bilmediğini söylüyordu” demişti.


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