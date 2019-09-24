Meryem Uzerli önce estetikçiye sonra törene gitti
Bir süredir ekrandan uzak kalan Meryem Uzerli festival ve ödül törenlerini kaçırmıyor
Oyuncu, New York’ta bir davete katıldıktan sonra Los Angeles’a geçti. Önceki akşam yapılan Emmy Ödül Töreni’ndeydi.
Hollywood yıldızlarıyla poz verme geleneğini bozmayıp Heidi Klum ile fotoğraf çektirdi. Ama öncesinde Kim Kardashian’ın Beverly Hills’deki doktoru Simon Ourian’a gitti.
BOTOKS VE DOLGU YENİLETTİ
Botoks ve dolgu yeniletti, 30 bin TL ödedi. Oyuncu, bir yıl önce aynı doktora 75 bin TL’lik işlem yaptırmıştı.