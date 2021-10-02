Magazin Meryem Uzerli: Önemli olan kalp güzelliği

Meryem Uzerli: Önemli olan kalp güzelliği

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Meryem Uzerli: Önemli olan kalp güzelliği

Meryem Uzerli, MAG dergisine röportaj verdi. Hâlâ çok konuşulan ‘Muhteşem Yüzyıl’da canlandırdığı ‘Hürrem Sultan’ için “Geçmişte gerçekten yaşamış, tarihi karakteri oynamak bir onurdu” dedi. İşte Meryem Uzerli’nin ilginç ve çarpıcı açıklamaları...

02 Ekim 2021, Cumartesi 07:00 Son Güncelleme:
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  • “Benim için hikâye, oynayacağım karakter ve projeye karşı ne hissettiğim çok önemli.”
  • “Oynayacağım karakterle yatar, onunla kalkarım. Kısacası tüm dünyam o karakter olur. ”
  • “Kalıcı olan kalbin güzel olması, gerisi hiç önemli değil.”
  • “İnsanların yaptığım işi sevmesi beni çok mutlu ediyor. Demek ki beni duygusal bir varlık olarak hissediyorlar! Bundan daha büyük hediye olamaz.”

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