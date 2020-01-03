Meryem Uzerli rest çekti: Artık taviz yok

Muhteşem Yüzyıl dizisiyle adını duyuran ve en son ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’la izleyici karşısına çıkan Meryem Uzerli Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafının altına "No more compromises (Artık taviz yok)" notunu düştü. Uzerli'nin bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.

‘Dark’ için deneme çekimi verdiği ortaya çıkmıştı

Meryem Uzerli'nin geçtiğimiz ekim ayında Netflix’te yayınlanan Alman dizisi ‘Dark’ için audition (deneme çekimi) verdiği ortaya çıkmıştı.

Üçüncü sezon çekimlerine devam eden yapım, bir çocuğun kaybolmasını konu ediyor. Projenin başrollerinde Louis Hofmann, Oliver Masucci ve Jördis Triebel yer alıyor.

Son hali takipçileri tarafından beğenilmedi

Bir süre önce imaj değişikliğine giden Meryem Uzerli'nin kısa saçlı hali takipçileri tarafından beğenilmemişti.

Estetik yaptırdığı iddialarını reddeden Uzerli'nin yıllar içindeki değişimi ise estetik iddialarını güçlendirdi.

Meryem Uzerli, yüzündeki değişimin selfie'nin 'yanlış açısı' yüzünden olduğunu iddia etmişti.

Yanak, dudak ve çenenize dolgu yaptırdınız mı?

Hayır, hiç estetiğim yok. Her şeyim orijinal.

Ama bazı fotoğraflarda çok farklı çıkmışsınız, neden?

Selfie yüzünden. Bir de yanlış kamera açısı söz konusu.

Dünyaca ünlü, Kylie Jenner'ın da estetik cerrahı olan Dr. Simon Ourion'ın kapısını aşındırdığı söyleniyor.