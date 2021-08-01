Meryem Uzerli: Tutkulu bir insanım
Meryem Uzerli, Fas'ta yayınlanan L'officiel dergisine röportaj verdi. İşte Uzerli'nin açıklamalarından satırbaşları...
01 Ağustos 2021, Pazar 08:49 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Ailem, arkadaşlarım ve iş konusunda çok tutkulu bir insanım. İnsanlara ve kişisel hayat öykülerine aşığım. Psikoloji ile ilgili her konuyu çok severim. Ayrıca tutkulu bir gezginim. En büyük hobilerimden biri ise fotoğrafçılık.
- Ataerkil bir düzende yaşadığımızdan kadınlara özel bir destek gerekiyor. Kesinlikle cinsiyet eşitliği konusunu destekleyen biriyim. Ama bunu feminist olduğumu söyleyerek değil sadece bir insan olarak yapıyorum. Her insan eşit haklara sahip olmalıdır.
- Yakında bir aksiyon filmi çekmek istiyorum. James Bond’u oynamayı çok isterdim.
- Türk-İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek’in büyük bir hayranıyım. Tarantino’ya da öyle. Aslında farklı vizyonu olan herkesle çalışabilirim.
- Oyunculuk kariyerimi çok renkli buluyorum. Yapmadığım şeyleri yapmak hiç oynamadığım karakterleri oynamak güzel.
- Kendimi birçok kültüre yakın hissediyorum. Annem Alman ve Almanya’da doğup büyüdüm. Orada kendimi evimde hissediyorum. Babam Türk o yüzden Türkiye’de de daima evimde hissettim. Kişiliğim ise farklı kültürlere uyum sağlamaya ve yakın hissetmeye çok uygun.
- ‘Muhteşem Yüzyıl’ın başarısı tarih, aşk, intikam, güç çekişmeleri, kavga, renkli karakterler ve zaman zaman da biraz komedinin karışımı olmasına dayanıyordu. Parçası olduğum için şanslıyım.
'HÜRREM'iN GÜCÜNDEN ETKİLENMİŞTİM'
- Almanya’da doğup büyüdüğümden Osmanlı dönemi hakkında pek fazla bilgim yoktu. Seçmeler sırasında tüm konuyu anlamaya başladım. Rolü aldıktan sonra da o dönemle ilgili mümkün olduğu kadar bilgiyi adeta yuttum.
- Hürrem’in karakterinden, gücünden, hiçbir şeyi yokken Osmanlı tarihindeki en güçlü kişilerden biri olmasından etkilenmiştim. Gerçekten yaşamış birini canlandırmak muhteşem.