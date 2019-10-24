Meryem Uzerli, ünlü estetik doktoruna neden gittiğini açıkladı

Yanak, dudak ve çenenize dolgu yaptırdınız mı?

Hayır, hiç estetiğim yok. Her şeyim orijinal.

Ama bazı fotoğraflarda çok farklı çıkmışsınız, neden?

Selfie yüzünden. Bir de yanlış kamera açısı sözkonusu.









Kim Kardashian’ın da estetikçisi olan Dr. Simon’a yılda iki kez neden gidiyorsunuz?

Çünkü Simon yakın arkadaşım. Bana uygun kremler yapıp yüzüme sürüyor. Estetik yapmıyor. Sohbet ve krem için gittim.

Yıllar içinde değiştiğinize inanıyor musunuz?

İnsanın yüzü zamanla oturuyor.

Sosyal medyada sizin için ‘estetik bağımlısı oldu’ yorumları yapıldı.

Hayır, böyle bir şey asla sözkonusu değil.



