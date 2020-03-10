Meryem Uzerli yıllar sonra Ozan aşkını itiraf etti
Meryem Uzerli ‘Muhteşem yüzyıl’ ve ‘Annemin yarası’nda birlikte oynadığı rol arkadaşı Ozan Güven ile ilgili Kanal D'deki 2. Sayfa programına çok çarpıcı itiraflarda bulundu.
10 Mart 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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- Oyuncu sevgili istemiyorum. Çünkü rol icabı da olsa, hayatımdaki adamın kadın oyuncuyla öpüşmesine tahammül edemem. Senaryo gereği bunu ben de yapıyorum. Ama sevgilim için bu durumu kaldıramam.
- Yıllar önce bir oyuncuya aşık oldum, siz de tanıyorsunuz. Beraber iki yapımda oynadık. (Meryem Uzerli, ‘Bu kişi Ozan Güven mi?’ sorusuna kahkaha atarak ‘Geçiniz lütfen’ dedi)
- Son zamanlarda en çok stalk’ladığım kişi Ozan Güven. Gizli gizli bakıyorum ‘ne yapmış’ diye.
'İlişkide kullanıldım'
- Geçmişte çok hatalar yaptım, ilişki anlamında kullanıldım. Meğerse bir kişi ‘Sadece ünlüyüm’ diye benimle beraber olmuş. Gittiğimiz her yere kameralar geliyordu. ‘Nereden haber alıyorlar?’ diyordum. Meğerse o haber veriyormuş. (Meryem Uzerli ‘Bu kişi kızınızın babası Can Ateş mi?’ sorusu karşısında sustu. ‘Hakkında konuşmak istemiyorum’ dedi.)
- Lara babasını ilk 3 yaşında gördü. Ben babasına çok kırıldım, ileride o da incinsin istemiyorum.
'Estetiği abarttım'
- Sadece botoks ve dolgu yaptırdım. Bir dönem estetiği o kadar abarttım ki, yüzüm şişti. Ayarı kaçırmışım. Çünkü özgüvenimi yitirdiğim zamanlardı.
- Oyunculuk ücretimi euro üzerinden istediğim iddiası yalan. içime sinen proje olursa dondurma parasına bile oynarım.
- Almanya’da sıradan bir hayatım var. Her gün temizliğimi, yemeğimi kendim yapıyor, kızımı okula bırakıyorum.