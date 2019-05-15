Son zamanlarda oynadığı film ve dizilerle değil de reklam yüzü olduğu markalarla ön plana çıkan Meryem Uzerli, yine bir markanın davetlisi olarak Cannes Film Festivalin'e katıldı.

'SADECE SİGARAYI BIRAKTIM'

Fransa'da kaldığı otelde dinlenirken çektiği ve hafif göbeğinin çıktığı pozunu paylaşarak üstüne de şu notu düştü:

"Hamile değilim sadece sigarayı bıraktım."