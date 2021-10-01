Gülüşüyle, duruşuyla Türkiye’nin en sevilen kadın oyuncuları arasında yer alan Meryem Uzerli, özel hayatıyla epey merak edilen bir isim. Çocuklarıyla sık sık fotoğraf paylaşan Uzerli’nin kızını görenler “annesinin kopyası” yorumunda bulunmadan edemedi. Almanya’da, sevgilisiyle yaşayan Uzerli’nin çocuklarına olan ilgisi ise herkesten takdir topladı.

MERYEM UZERLİ’NİN KIZI LARA ANNESİNİN KOPYASI

Meryem Uzerli, Can Ateş ile sevgili olduğu dönemde hamile kalmıştı. Verdiği röportajda bebeğin kazara olduğunu itiraf eden Uzerli epey konuşulmuştu. Can Ateş ile ayrıldıktan sonra Almanya’ya dönen Uzerli kızını tek başına büyüttü.

Tam 7 yaşına giren Lara annesine benzerliği ile dikkat çekti. İşte Meryem Uzerli ve çocukları…

MERYEM UZERLİ BU YIL İKİNCİ KEZ ANNE OLDU

‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde hayat verdiği ‘Hürrem Sultan’ karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli, şubat ayında kızı Lily Koi’ni kucağına alarak ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Meryem Uzerli, hamile kaldığı Amerikalı sevgilisini sır gibi gizlerken fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Sevgilisinin deşifre olmasının ardından Uzerli’den hamle geldi. Meryem Uzerli, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Instagram hesabından kendisine gönderilen çikolata kutusunu paylaştı.

Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu, geçen aylarda “Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz” demişti.

MERYEM UZERLİ KİMDİR?

1983 doğumlu olan Meryem Uzerli, Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babası Hüseyin ve Alman annesi Ursula'dan dünyaya gelmiştir. Büyük büyükannesi Hırvatistan'lıdır.[4] İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.

İki ağabeyi ve bir caz müzisyeni olan Canan isminde bir ablası vardır.[2] Uzerli, aynı zamanda Almanya'da birçok dizide ve birçok filmde rol almış bir oyuncudur. Ana dili Almanca olan genç oyuncu, aynı zamanda iyi derecede İngilizce bilmektedir. Türkçesi ise oynadığı Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırmış olduğu Hürrem Sultan'a paralel olacak kadar gelişmiştir.

2000'den 2003'e kadar Hamburg'daki Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk eğitimi aldı. Mezun olduktan sonra birkaç Alman yapımında küçük rollerde yer aldı. Muhteşem Yüzyıl dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Uzerli, son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer aldı.