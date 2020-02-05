Bunun için Los Angeles’a giden oyuncu önce ünlü estetik cerrahı Dr. Simon Ourian’a uğradı. Cilt bakımı ve botoks yaptırdı. Ünlü bir dergiye poz verdi. Kırmızı halıda giyeceği kostümünün provasına katıldı. Ancak bir konuda hayal kırıklığına uğradı.

Meryem Uzerli o gece sınırlı sayıda dağıtılacak 215 bin dolarlık (1.3 milyon TL) hediyelerin yer aldığı Oscar çantasına sahip olmak istemiş. Çantaların sadece ödüle aday gösterilen kişilere verildiğini öğrenince üzülmüş.

215 bin dolarlık çantasında neler var?

Akdeniz ve Antartika gemi turları

İspanya’da lüks tatiller

24 ayar altın kaplama elektronik sigara

Altın varaklı ametist taşlı sabun

10 bin dolarlık çikolata

John Thoman imzalı vitray portreler

Müge Dağıstanlı/ POSTA







