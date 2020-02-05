Magazin Meryem Uzerli'nin Oscar çantası hayali

Meryem Uzerli'nin Oscar çantası hayali

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Meryem Uzerli'nin Oscar çantası hayali

Meryem Uzerli, 9 Şubat'ta dağıtılacak Oscar Ödülleri törenini davetli olarak yerinde izleyecek.

05 Şubat 2020, Çarşamba 08:29 Son Güncelleme:
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Bunun için Los Angeles’a giden oyuncu önce ünlü estetik cerrahı Dr. Simon Ourian’a uğradı. Cilt bakımı ve botoks yaptırdı. Ünlü bir dergiye poz verdi. Kırmızı halıda giyeceği kostümünün provasına katıldı. Ancak bir konuda hayal kırıklığına uğradı.

Meryem Uzerli o gece sınırlı sayıda dağıtılacak 215 bin dolarlık (1.3 milyon TL) hediyelerin yer aldığı Oscar çantasına sahip olmak istemiş. Çantaların sadece ödüle aday gösterilen kişilere verildiğini öğrenince üzülmüş.

215 bin dolarlık çantasında neler var?

  • Akdeniz ve Antartika gemi turları
  • İspanya’da lüks tatiller
  • 24 ayar altın kaplama elektronik sigara
  • Altın varaklı ametist taşlı sabun
  • 10 bin dolarlık çikolata
  • John Thoman imzalı vitray portreler

Müge Dağıstanlı/ POSTA


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