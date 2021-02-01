Magazin Meryem Uzerli'nin paylaşımına binlerce beğeni geldi

Meryem Uzerli'nin paylaşımına binlerce beğeni geldi

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Meryem Uzerli'nin paylaşımına binlerce beğeni geldi

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, 20 günlük kızı Lily Koi ve yedi yaşındaki kızı Lara’yla olan fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

01 Şubat 2021, Pazartesi 00:06 Son Güncelleme:
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20 gün önce ikinci kez anne olan oyuncu, çocuğunun yüzünü göstermedi. Fotoğrafçı Urban Ruths’a evinde pozlar veren Uzerli, kızının yüzünü kalp emojisiyle kapattı. Fotoğraf çekimlerinde, oyuncuya Can Ateş’ten olan kızı Lara da eşlik etti. Fotoğraflara takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

DHA

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