20 gün önce ikinci kez anne olan oyuncu, çocuğunun yüzünü göstermedi. Fotoğrafçı Urban Ruths’a evinde pozlar veren Uzerli, kızının yüzünü kalp emojisiyle kapattı. Fotoğraf çekimlerinde, oyuncuya Can Ateş’ten olan kızı Lara da eşlik etti. Fotoğraflara takipçilerinden binlerce beğeni geldi.

DHA