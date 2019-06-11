Mesa Golf Cup Turnuvası başlıyor

Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahası, İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü, birbirinden seçkin isimleri MESA GOLF CUP Turnuvasında ağırlayacak.Belgrad Ormanı'nın tepelerinde inşa edilen yemyeşil orman, gölet ve gölet boyunca ustaca şekillendirilmiş tepelerden geçen sahada yapılan ve 250 golfçünün katılım göstereceği MESA GOLF CUP Turnuvasına iş ve cemiyet dünyasından daha birçok ismin konuk olması bekleniyor.

Turnuva boyunca Mesa’nın 50 yıllık kalite ve deneyiminin yansıması olan MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ ve MESA ORMAN projelerinin detayları paylaşılırken,davetliler ayrıca ikramlar, gala yemeği ve DJ performansı ile de MESA GOLF CUP’ta keyifli zamanlar geçirecek.

3 gün boyunca sürecek Golf Federasyonuna bağlı 250 sporcunun katılım göstereceği etkinlikte çocuklar da unutulmuyor. Geleceğin golfçüleri çocuklara yönelik 14 Haziran’da ayrı bir turnuva düzenlenecek. Mesa Golf Cup kapsamında turnuvaya gelen davetlilere ayrıca usta hocalar eşliğinde gün boyu sürecek golf atış eğitimleri verilecek.