Mesa Golf Cup Turnuvası sona erdi

Uluslararası standartlarda 18 delikli golf sahası, İstanbul'da golfün akla gelen ilk adresi olan Kemer Country Golf Kulübü’ndeki MESA GOLF CUP Turnuvasına, birbirinden seçkin 250 isim katıldı. Belgrad Ormanı'nın tepelerinde inşa edilen orman, gölet ve gölet boyunca ustaca şekillendirilmiş tepelerden geçen sahada yapılan MESA GOLF CUP Turnuvasına aralarında Osman Müftüoğlu, Nihat Özdemir, Hamit Altıntop’un bulunduğu iş ve cemiyet dünyasından birçok isim katıldı. Turnuva 16 Haziran’da gerçekleştirilen ödül töreni ile son buldu. Turnuvada ayrıca Babalar gününe özel “Mesa Golf Cup Babalar Günü Özel Ödülü” verildi.

Mesa’nın 50 yıllık kalite ve deneyiminin yansıması olan MESA BODRUM DEMİRBÜKÜ ve MESA ORMAN projelerinin tanıtıldığı turnuva boyunca, davetliler ayrıca ikramlar, gala yemeği ve DJ performansı ile de MESA GOLF CUP’ta keyifli zaman geçirdi.

ÇOCUKLAR UNUTULMADI

3 gün boyunca süren Golf Federasyonuna bağlı gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar da unutulmadı. Geleceğin golfçüleri çocuklara yönelik olarak 14 Haziran’da ayrı bir turnuva düzenlendi. Mesa Golf Cup kapsamında turnuvaya gelen davetlilere ayrıca usta hocalar eşliğinde gün boyu süren golf atış eğitimleri verildi.

Ali Nuri Türker - Nihat Özdemir - Erhan Kamışlı - Serhat Soysal

LKAZANANLAR

Ladie's Gross - Hyun Young Shim

Men's Gross - Selçuk Çetin

Ladies Longest Drive: Esin Başkaya

Men's Longest Drive: Sung Jin Lee

Ladies Nearest To The Pin: Nonita Chand

Men's Nearest To The Pin: Tuğrul Timur

Ladie's Cat A - Emi Ueda

Ladie's Cat B - Hey Sook Moon

Men's Cat A - Selçuk Çetin

Men's Cat B - Cüneyt Keskin

Men's Cat C - Deniz Emin Karakoç

Junior Academy - İzzet İlker Erdoğan

Junior Academy 18 Hole - Arda Gülveren

Yiğit Boysanoğlu-Binnur Egeli-Erol Şimşek







