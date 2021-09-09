Mesajları 1000 kişi okuyor iddiası

ABD merkezli medya kuruluşu ProPublica’nın raporuna göre bu kişiler dünyanın farklı merkezlerinde bulunuyor. Görevleri de uygunsuz içerikleri tespit etmek ve ABD Adalet Bakanlığı ile paylaşmak. Bu kişiler, diğer kullanıcıların uygunsuz olarak işaretlediği içeriklere özel bir yazılım ile ulaşıyor. Oysa uçtan uca şifreleme sistemi bulunan WhatsApp’ta mesajların, mesajı gönderen ve mesajı alan kişi arasında olduğu garantisi veriliyor. Aynı gruba bağlı iki şirket de kullanıcı bilgilerine erişimleri olmadığını söylüyordu. Facebook, yargı kararıyla kullanıcı bilgisi istendiğinde yüzde 95 oranında olumlu yanıt veriyor. Şirkette içerikleri filtrelemek için 15 bin moderatör çalışıyor.