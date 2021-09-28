İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, eski başkan Arif Sağ ve Sümer Ezgü katılmazken, son seçimlerde MESAM Genel Başkanı seçilen Recep Ergül ile Coşkun Sabah, Suat Suna gibi isimlerin bulunduğu yaklaşık 40 MESAM üyesi duruşmada hazır bulundu.

'VERECEĞİNİZ KARAR EMSAL OLACAK'

Duruşmada söz alan Recep Ergül, "MESAM'ın huzurlu seçimini yaptık. Bu davayı emsal teşkil etmesin diyerek sürdürme kararı aldık. Vereceğiniz kararla divanı yönetenler daha dikkatli olacaklardır. MESAM bu davadan kazançlı çıkacaktır. Üyelerinin daha huzurlu genel kurullar yapabilmesi için divan heyetinin usule aykırı hareket etmemesi gereklidir. Vereceğiniz karar emsal bir karar olacaktır" dedi.

Davacılardan Suat Suna ise davanın kabulünü isteyerek "Divanda çoğunluğu ele geçirenlerin uygulamayı yönlendirdikleri gerçeği karşısında vereceğiniz kararın önemi çok büyüktür" şeklinde konuştu.

MAHKEME DAVANIN KABULÜNE KARAR VERDİ

MESAM üyelerini haklı bulan mahkeme, davanın kabulüne karar verdi. Mahkeme kararında, MESAM 9. Genel Kurulu ve 15. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan dayanak kararların kesin hükümsüzlüğünü gözeterek iptaline karar verdi. 2018 yılında yapılan genel kurulu, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal eden mahkeme, MESAM'a yeni yönetimin seçilmiş olması nedeniyle, görev verilen geçici yönetim kurulu ile ilgili bir karar verilmesine yer olmadığını belirtti.

'KAZANAN MESAM OLMUŞTUR'

Recep Ergül, duruşma sonrası yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 3,5 yıldır olağanüstü bir hukuk mücadelesinin neticesini geç de olsa aldık. 2018 yılında Sümer Ezgü başkanlığında MESAM Genel Kurulu adete katledilmişti, pek çok usulsüzlük yapılmıştı. Bunu bizler yargıya taşıdık arkadaşlarımızla beraber. Bugün 3.5 yıldır süren bir hukuk mücadelesi MESAM'ın lehine sonuçlandı. Davacıların lehine sonuçlandı ama burada MESAM'ın kurumsal kimliği daha güçlü bir şekilde çıktı" dedi.