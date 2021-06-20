Mesane boynu enjeksiyonu kime uygulanır?

Mesane boynu enjeksiyonları ne zaman yapılır?

Üretra ve mesane boynu etrafındaki hacim artırıcı maddelerin enjeksiyonları, stres üriner inkontinansı tedavi etmek için kullanılır. Mesane boynu enjeksiyonları çok düşük bir komplikasyon oranına sahiptir ve lokal anestezi altında yapılabilir. Daha invaziv tedavilere uygun olmayan yaşlı kadınlar ve daha fazla çocuk sahibi olmayı planlayan genç kadınlar için uygundur.

Nasıl etki eder?

Hacim artırıcı madde üretra çevresindeki dokuya enjekte edildiğinde dolgunluk sağlar ve idrar sızıntısını önlemek için sıkıca kapanmasına yardımcı olur. Enjeksiyonların daha sonraki bir tarihte tekrarlanması gerekebilir çünkü vücut hacim kazandıran malzemenin bir kısmını emecektir. Enjeksiyonlar arasındaki süre her hastaya göre değişir. Bazılarının birkaç ay sonra, bazılarının ise birkaç yıl sonra yeniden enjekte edilmesi gerekir.

Nasıl uygulanır?

Mesane boynu dolgu enjeksiyonları lokal, spinal (epidural gibi) veya genel anestezi altında verilebilir. İşlem yaklaşık 10-15 dakika sürer ve günübirlik bir işlemdir. Bir sistoskop aracılığıyla mesaneye ince bir iğne sokulur ve mesane boynu ve üretra çevresine hacim veren materyal enjekte edilir.

Operasyon sonrası iyileşme nasıldır?

Operasyonun günübirlik olarak yapılması sebebiyle hasta aynı gün evine gider. Bazı kadınlar operasyondan sonra 24-48 saat idrar yaparken biraz rahatsızlık hissedebilir ve idrarda hafif kan bulunabilir. Az sayıda hastada (%1) bir antibiyotik tedavisi ile tedavi edilebilen idrar yolu enfeksiyonu gelişebilir. Ameliyattan sonra bol sıvı tüketmek bu sorunları önlemektedir.





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