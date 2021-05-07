Dünya Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi cemaate saldırdı

Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi cemaate saldırdı

Dünya

Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi cemaate saldırdı

Mescid-i Aksa’ya giren İsrail polisi, Kıble Mescidi’nin içinde namaz kılan cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

07 Mayıs 2021, Cuma 21:23 Son Güncelleme:
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İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da cemaate saldırdı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden adının yayınlanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail polisinin Harem-i Şerif’te ses ve gaz bombası kullanarak cemaati dağıtmaya çalıştığını söyledi. Ayrıca, Mescid-i Aksa’nın Silsile Kapısı’nda da İsrail polisinin Filistinlilerin girişine izin vermemesi üzerine arbede yaşandı. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki müdahalesi özellikle kadın ve çocukların büyük panik yaşamasına yol açtı. Mescid-i Aksa ve çevresinde gerilim devam ediyor.


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