Mineral ve C vitamini yönünden zengin, düşük glisemik indeksi ile atalarımız tarafından yaygın olarak tüketilen meşe palamudu, mutfağımızda önemli bir yer tutabilir.

Meşe palamutlarının hem toplanması hem de depolanması kolaydır. Aynı zamanda ekolojik bir gıda ürünü olarak da düşünülebilirler. Meşe, su, gübre, böcek ilacı veya tarımsal uygulamada büyük bir katkıya ihtiyaç duymaz.

Gövdelerin ve yaprakların kabuğunun özellikleri oldukça çoktur. Boğaz ve vajina mukozalarında sıkılaştırıcı, ishal önleyici, septik önleyici, iltihap önleyicidir. İlaçların ve ayrıca çeşitli besin maddelerinin emiliminde bir azalmaya dikkat edin. Toksik alkaloidlerin anti-zehirleri, anal fissürler, donma, terli ayaklar.

Aslında kabuk çok buruktur ve eskiden kompres, el veya ayak banyolarında veya genel halsizlik durumunda tam banyolarda kullanılırdı.

Evet, meşe palamudu yenilebilir. Eylül ayından itibaren onları doğrudan yerden veya ağaçtan toplayabilirsiniz. Onları yerden toplamak, olgun olduklarından emin olmanızı sağlar. Son derece besleyicidir.

Fazla tanenleri çıkarmak için onları biraz suda pişirmek yeterlidir, tanenler gerçekten pişirme suyunda çözünür. Daha sonra kestaneye benzer bir yiyecek elde ederiz, ancak bazı damaklara göre biraz daha yumuşaktır.

Meşe ağacında yenilebilir olan sadece meşe palamudu değildir. Kabuk, gövde ve yaprakların buruk olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, tüm mukoza zarlarında ishal önleyici, septik önleyici ve iltihap önleyici özelliklere sahiptirler. Dikkatli olun çünkü bu, ilaçların emilimini ve aynı zamanda çeşitli besin maddelerini etkileyebilir.

Kabuk çok buruktur ve eskiden kompreslerde, el veya ayak banyolarında veya genel halsizlik durumunda tam banyolarda kullanılırdı. Hamam için litre suya bir avuç kabuğu kaynatın ve yarı yarıya azaltın. Bir kompres hazırlamak için bir veya iki yemek kaşığı doğranmış kabuğu ½ litre suda 15 dakika kaynatın ve 10 dakika demlenmesini bekleyin.

Meşe palamudu nasıl tüketilir?

Meşe palamudu tüketmeden önce, yenilebilir olmalarına rağmen, onları daha önce gördüğümüz gibi tanenlerinden arındırmak çok önemlidir. Meşe çeşidine bağlı olarak az ya da çok uzun bir adım, bazı meşe palamudu diğerlerinden daha fazlasını içerir.

Meşe palamutlarının dış kabuğunu çizin ve 15 dakika kaynar suda pişirin. İki kotiledonu çevreleyen kalın deriyi ve ince filmi çıkarın. Kaba parçalara ayırın ve yaklaşık 20 dakika pişirin. Acılıklarını kaybedene kadar suyu yenileyerek işlemi tekrarlayın. Pişirme suyu kahverengidir, meşe palamutlarının tüketilmeye hazır olduğunun bir işareti olan tanenlerin yokluğunda tekrar berraklaşır.

Meşe palamudunu farklı alternatiflerle tüketmek mümkün mü?

Meşe palamudu olduğu gibi yenebilir, ancak kestaneden biraz daha yumuşaktır. Ancak tek yapmanız gereken, lezzetlerini artırmak için baharatlandırmak! Sadece zeytinyağı, tuz ve muhtemelen diğer çeşnileri ekleyin. Örneğin ardıç, tadı ile özellikle iyi gider. Kestane şekeri gibi şekerle hapsedilmesi, kahve yerine geçmesi, çorbaya katılması veya kestane gibi ızgara yemek mümkün.

Başka bir çözüm de meşe palamudunu una dönüştürmek. Tek yapmanız gereken onları fırında kurutmak ve ardından öğütmektir. 5 kilo meşe palamudu 3,5 kilo un sağlar.

Son olarak meşe palamutlarını kışın serin ve kuru bir yerde saklamak ve ilkbaharda çimlenmesini beklemek mümkündür. Çimlenme onları daha sindirilebilir hale getirir, acılıklarını azaltır ve vitamin bakımından daha zengin olurlar.





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